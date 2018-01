Governo é favorável ao Marco Civil da Internet - Link - Estadão

Ministro das Comunicações defendeu a aprovação do projeto de lei que define como a internet deve ser tratada legalmente

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou na manhã desta quinta-feira, 18, que o governo é favorável ao projeto de lei que trata do Marco Civil da Internet.

—-

O texto está na Câmara, mas a votação foi adiada por várias vezes devido à falta de consenso sobre a proposta.

“O governo é autor do projeto do Marco Civil da Internet. É um projeto importantíssimo e, embora tenha havido alterações na redação em razão das negociações no Congresso, nós achamos que está adequado. Portanto, deveria ser aprovado”, afirmou. “Precisamos trabalhar para ter consenso e acordo no Congresso Nacional”, acrescentou.

/AGÊNCIA ESTADO

—-

