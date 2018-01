Governo inglês e redes sociais debatem internet e protestos - Link - Estadão

Ministra do Interior, autoridades da Polícia, Facebook, Twitter e RIM debaterão possibilidades de intervenção estatal em sites

LONDRES – A ministra do Interior do Reino Unido, Theresa May, reúne-se nesta quinta-feira com autoridades da Polícia e executivos de redes sociais para debater as possibilidades de intervenção estatal nesses sites para evitar a incitação de distúrbios, como os que atingiram cidades inglesas em agosto.

Representantes de redes sociais como Twitter, Facebook e BlackBerry Messenger discutirão possíveis maneiras para evitar que esses portais sirvam para conspirar pela internet com a intenção de cometer atos violentos, como ocorreu durante os distúrbios na Inglaterra.

Durante a onda de violência que eclodiu em Londres e se propagou a outras cidades inglesas entre 6 e 9 de agosto, muito se questionou sobre o papel desempenhado por esses sites, que serviram para que grupos de pessoas coordenassem e planejassem parte dos distúrbios.

Diante da magnitude da violência, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, admitiu que a Polícia poderia requerer poderes mais amplos para frear o uso das redes sociais nesse tipo de situação.

O chefe do Executivo também indicou que o Governo estudaria limitar o acesso a esses serviços durante qualquer situação de desordem que possa voltar a ocorrer no futuro.

Fontes do Ministério do Interior assinalaram à “BBC” que as autoridades não ousaram sugerir a possibilidade de bloquear as redes sociais em momentos de caos.

Durante os distúrbios na Inglaterra, surgiram críticas de que serviços como BlackBerry Messenger, que oferece o envio de mensagens gratuitas entre seus usuários em tempo real, permitissem aos saqueadores organizar suas ações.

