Governo iraniano ameaça manifestantes por SMS - Link - Estadão

Depois de ver a tecnologia sendo usada por protestantes contrários ao governo de Mahmoud Ahmadinejad, o governo iraniano decidiu agora usá-la para amedrontar a oposição. Segundo o site de notícias Tabnak, o Estado está mandando mensagens de SMS para as pessoas, pedindo que elas não participem das manifestações a favor do Partido Verde, que reclama do resultado das eleições no país.

Um blogueiro chegou a postar uma foto do aviso, em persa, traduzido como “Respeitável cidadão, de acordo com informações que recebemos, você foi influenciado pela propaganda da mídia estrangeira. Se você se envolver em qualquer protesto ilegal e entrar em contato com os meios de comunicação estrangeiros…”.

A imagem não mostra o resto, mas, de acordo com blogs iranianos, ela afirma que a pessoa será considerada uma criminosa e deverá pagar por isso. Reclamações similares dos opositores foram feitas no dia do aniversário de 40 anos da Revolução Islâmica, quando uma ameaça similar teria sido enviada.

