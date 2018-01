Governo promove evento hacker nos EUA - Link - Estadão

Casa Branca convoca programadores e interessados a maratona que explorará dados públicos; 27 cidades já estão confirmadas

SÃO PAULO - “Arregacem as mangas, se envolvam e comecem a hackear”, diz uma mensagem no site do Departamento de Políticas de Ciência e Tecnologia da Casa Branca. O governo dos Estados Unidos anunciou que irá promover uma maratona hacker para pessoas interessadas em explorar dados públicos do governo e traduzi-los em ferramentas úteis à comunidade.

O evento (National Day of Civic Hacking, em inglês) acontecerá entre os dias 1 e 2 de junho deste ano.

Programadores e empreendedores poderão criar novas plataformas e ferramentas digitais para facilitar o acesso a dados do governo e sua compreensão, além de “encontrar soluções para problemas que atingem os americanos”.

Segundo o governo, o objetivo é promover transparência, participação e colaboração entre governos, startups e cidadãos, conectando pessoas offline e online – de novatos a experts.

“Enquanto as comunidades hackers civis há tempos trabalham para melhorar nosso país e nosso mundo, este verão (nosso inverno) será marcado como a primeira vez em que desenvolvedores locais de nossa nação se unem em torno da missão compartilhada de resolver desafios relevantes para nossos quarteirões, nossas vizinhanças, nossas cidades, nossos Estados e nosso país”, diz o comunicado.

O evento será organizado por diversos grupos de comunidades hacker, como Code For America e Hack for Change. Algumas agências federais, como a Nasa e o Departamento do Trabalho, lançarão aos participantes desafios específicos durante a maratona.

A Casa Branca planeja levar o evento para ao menos uma cidade em todos os 50 Estados do país. Por enquanto, apenas 27 cidades foram anunciadas. Mais informações aqui.