Governo quer levar internet para 90% da população até 2018 - Link - Estadão

Ministro das Comunicações afirma que intenção do governo é expandir acesso à rede, apesar de baixos investimentos

SÃO PAULO – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ratificou a meta do governo federal de disponibilizar o acesso à internet para 90% da população até 2018.

—-

A afirmação foi feita por ele ao comentar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada na quinta-feira, 16, pelo IBGE, que apontou o crescimento de 20,9% para 46,5% na proporção do uso do serviço entre 2005 e 2011, ou seja, que mais de 53% dos brasileiros não utilizavam ainda o serviço à época.

Bernardo, no entanto, voltou a cobrar investimentos em infraestrutura na rede para cumprir a meta de universalizar o serviço até o início da próxima década.

“O mapa que publicaram é impressionante, pois pega diferença de volume de acesso entre Sul, Sudeste e Nordeste que é gritante. Você acha que o acesso no Piauí é menor que em São Paulo porque o usuário não quer?”, indagou. “É porque não tem disponível a infraestrutura”, respondeu o ministro.

/ AGÊNCIA ESTADO