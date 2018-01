GPS + MP3 - Link - Estadão

Que tal se perder no National Mall, um dos maiores parques de Washington com uma trilha sonora feita sob medida para tal experiência? Conheça a dupla de irmãos BlueBrain, que compôs um álbum-aplicativo

Já dizia o poeta espanhol Antônio Machado que todo andarilho que se preze sabe que se perder é essencial para se encontrar, e que rigorosamente não há caminho – ele se faz ao andar. Foi mais ou menos isso que a dupla de irmãos músicos BlueBrain pensou ao lançar o que batizaram de o primeiro “location aware album” – quando o conceito de álbum se transforma em aplicativo e o MP3 se funde com o GPS.

National Mall, o álbum, só toca no National Mall, o parque, que fica em Washington, nos EUA. Ao redor do gigantesco terreno estão a Casa Branca, o Capitólio e vários museus e monumentos. E foi ali em Washington que Hays e Ryan cresceram, começaram a tocar juntos e a compor a trilha sonoras de suas próprias vidas, e por isso quiseram tirar os seus companheiros de cidade das suas, “ouvindo música em todos os lugares e agindo como se ela fosse muda, criando suas próprias realidades mentais e não interagindo com os outros e o ambiente”, como define Ryans.

Eles queriam que os cidadãos de Washington voltassem a “perceber música”: “Achamos que a interação entre espaço e música poderia ser muito melhor trabalhada, então decidimos sugerir uma alternativa”.

O aplicativo gratuito para iPhone (e logo para Android) toca cada uma das músicas em lugares específicos, escolhidos pelos irmãos. Mas a rota não é fixa, muito menos a experiência sonora. Ambos dependem de cada um que baixar o app e se perder pelo parque com fones nos ouvidos.

O app arquiva quase três horas de músicas, trilhas incidentais e pequenas sutilezas como as harpas e sinos que começam a vibrar “até envolver o ouvinte por completo” enquanto se sobe as escadas em direção ao Lincoln Memorial, um “zumbido estranho” que explode no ouvido quando se atravessa os bosques do parque e se avista o domo do Capitólio. Ou relinchos de cavalo que se misturam a uma dance music em pleno carrossel.

O processo de composição e meditação na paisagem começou há cerca de um ano, e o resultado foi lançado no último dia 28 de maio com download gratuito via iTunes.

“Estávamos curiosos para saber se era possível criar um álbum inteiro que respondesse ao olhar da pessoa e evoluísse de acordo com os movimentos de cada um. Foi extremamente empolgante compor a música pensando no parque e em cada um, sempre passávamos por lá e víamos como estava funcionando na prática. Pudemos compor nota por nota, passo por passo”.

O clima da música, que é instrumental e descamba ora no trip hop e ora para o eletrônico mais dançante, vai mudando enquanto o andarilho passa pelas 264 zonas do terreno. É precisa ter calma e entrar em rotas menos óbvias para ter a experiência completa. Quem fica parado ouve um loop, um trecho de dois a oito minutos de trilha incidental que se repete, sem necessariamente incomodar – tome seu tempo, deite na grama e aproveite, porque basta colocar o pé fora do National Mall e o som desliga. Cabeça e paisagem em silêncio novamente.

LUGAR E MP3: Equipe do ‘Link’ escolhe músicas para ouvir sempre no mesmo lugar

Carla Peralva

Arquivo | Tulipa Ruiz – Brocal Dourado.mp3

Onde | Ponte Cruzeiro do Sul, que dá acesso à rodoviária do Tietê

Motivo | Pela vida nômade que eu levo e para lembrar de todos os amigos de plataforma que fiz lá – são muitos

Tatiana de Mello Dias

Arquivo | The Zombies – Time of the Season.mp3

Onde | No Dog Park do Parque Villa Lobos

Motivo | Porque nãohá nada melhor para ouvir enquanto vejo os cachorros brincando no parque

Rafael Cabral

Arquivo | The Stooges – Raw Power.mp3

Onde | Rua 24 de maio, Galeria do Rock

Motivo | Para lembrar dos meus 14 anos, de quando ouvi essa música pela primeira vez; a cabeça e o mundo explodindo em um milhão de pedaços

Alexandre Matias

Arquivo | Caribou – Sun. mp3

Onde | No bairro do Limão, onde fica a redação do Estado

Motivo | Trilha sonora para as fotos que a Tati faz do pôr do sol, daqui da janela da redação

Heloisa Lupinacci

Arquivo | Clementina de Jesus – Marinheiro Só.mp3

Onde | Debaixo do Minhocão, ali perto da Santa Cecília e passando pela praça Marechal Deodoro

Motivo | Porque ninguém é de lá

Murilo Roncolato

Arquivo | Baby Huey – Listen to me.mp3

Onde | Viaduto do Chá, região do Teatro Municipal

Motivo | São Paulo às vezes parece uma cidade que todo mundo tem muito pra dizer, mas ninguém escuta ninguém

Filipe Serrano

Arquivo | Pearl Jam – Yellow Ledbetter.mp3

Onde | Estádio do Pacaembu

Motivo | Foi a música que fechou o primeiro show que a banda no estádio, em 2005. Faz lembrar o melhor show a que assisti na cidade

