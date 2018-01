Gradiente lança IPHONE 'junto' com a Apple - Link - Estadão

Depois de perder uso exclusivo sobre marca, empresa brasileira lança smartphone no mesmo dia que irmão mais famoso

SÃO PAULO – No mesmo dia em que a Apple traz ao Brasil seus novos modelos de smartphones, os iPhones 5S e 5C, a brasileira Gradiente aproveita para lançar o seu IPHONE C600, que começa hoje sua pré-venda para 4 mil clientes cadastrados em seu site. O celular chega ao mercado do País todo no dia 5 de dezembro.

O segundo modelo IPHONE da Gradiente roda em sistema operacional Android, na versão Jelly Bean, tem tela de cinco polegadas com resolução HD eprocessador de 1,4 GHz, contando com 8GB de memória interna e espaço para cartão de memória, além de câmera traseira (13 MP) e frontal (2 MP). Outro diferencial do aparelho é possuir a tecnologia dual-chip, permitindo ao usuário fazer ligações de dois chips diferentes e até realizar uma conferência entre as linhas.

A intenção da empresa, segundo comunicado divulgado à imprensa nesta sexta-feira, é de usar o C600 como primeiro passo para conquistar 10% de market share do mercado de smartphones do País.No mesmo comunicado, a Gradiente diz que o seu lançamento está pronto para competir com os melhores celulares do momento, incluindo seu homônimo da Apple.

Disputa por marca

O lançamento acontece dois meses depois da Gradiente perder na Justiça o direito do uso exclusivo sobre o nome “iphone” no Brasil. Segundo decisão da 2ª divisão do Tribunal Regional Federal (TRF-2), do Rio de Janeiro, a empresa tem de dividir o direito sobre a marca com a Apple, apesar de tê-la registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2000 e ter recebido a aprovação de seu uso em 2008.

De acordo com o juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, a Apple também tem direito sobre a marca, uma vez que seu produto é internacionalmente conhecido e possui registros em outros países.

Em fevereiro, a Apple havia perdido o direito de usar o nome iPhone para smartphones no Brasil, após decisão do INPI que levou em conta o registro da Gradiente. Uma proposta da Apple para a compra dos direitos do nome foi recusada pela empresa brasileira no meio de 2013.