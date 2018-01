Gradiente seguirá com processo contra Apple - Link - Estadão

Empresa brasileira recusou acordo com norte-americana; nesta segunda-feira lançou novo aparelho com marca iPhone

Trecho de vídeo de lançamento do iPhone c600, da Gradiente FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, comunicou na sexta-feira, 26, a decisão de seguir com o processo judicial que abriu contra a Apple pelos direitos de uso da marca iPhone. Nesta segunda-feira, a Gradiente anunciou um novo modelo com a marca iPhone.

De acordo com o comunicado, a Apple procurou a IGB para tentar comprar os direitos da marca, “mas até o momento nada se concretizou”. Sem acerto, a empresa decidiu dar andamento no processo contra a fabricante norte-americana do iPhone. Além disso, vai contestar “o processo que é movido contra o INPI e contra a Companhia na Justiça Federal do Rio”.

A Apple perdeu definitivamente o direito de usar o nome iPhone para smartphones no Brasil em fevereiro de 2013. A decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) levou em conta o fato de que o registro do nome no País pertence à Gradiente desde 2008. A IGB Eletrônica entrou com o pedido em 2000.

A empresa diz também que seu pedido de suspensão “imediata” da comercialização do iPhone da Apple foi indeferido pela Justiça.

O texto finaliza dizendo que ”a companhia segue otimista” e que “no meio tempo será lançado um novo modelo de IPHONE com a marca Gradiente”.

Este novo iPhone, chamado c600, tem entrada para dois chips, câmera de 13 megapixels, processador de 1,4 GHz e sistema operacional Android 4.2.2 (Jelly Bean). Como parte da divulgação, foi colocado um vídeo promocional no YouTube com o título de “Essa história continua”.