Gran Turismo 5 retoma o realismo das corridas - Link - Estadão

Depois de quase seis anos de ausência e ansiedade, o simulador de corrida Gran Turismo 5 em 3D demonstrou nesta quarta, 24, que chegou para ficar e seduzir com um realismo que só a empresa de Kazunori Yamauchi poderia fazer.

O criador da saga e diretor da Polyphony Digital, um dos produtores de games mais respeitados, escolheu a cidade de Madri, na Espanha, para lançar na Europa o simulador de corrida, que começou a ser vendido nesta quarta.

A beleza das ruas de Madri, Tóquio, Roma e Londres seduz Yamauchi há tempos e ele decidiu converter o traçado urbano das capitais em um circuito de corrida.

O criador explicou que percorreu um “caminho muito longo” até o lançamento de Gran Turismo 5 — incluído um adiamento de última hora — porque desejava criar um produto “muito melhor” e totalmente novo e superior ao game anterior, de 2004.

“Fomos desenvolvendo como se fosse um bicho de estimação crescendo pouco a pouco”, explicou Yamauchi, conhecido pelo detalhismo dos seus games.

O perfeccionismo de Gran Turismo é responsável pelo seu sucesso, com mais de 56 milhões de cópias vendidas em todo o mundo desde o lançamento da série em 1997. Os responsáveis pelo novo título, exclusivo para PlayStation 3, calculam que a nova versão pode alcançar mais 10 milhões de cópias vendidas a jogadores.

Gran Turismo 5 consegue surpreender o realismo dos simuladores de corrido, e inclui a possibilidade de criar pistas e ainda um modo “online” com até 16 jogadores jogando simultaneamente.

O diretor da Sony Computer Entertainment para o sul da Europa, James Armstrong, indicou que o game é “o melhor simulador já criado”, uma “obra-prima técnica”, que inclui mil carros e setenta circuitos que podem ser jogados em televisores de três dimensões.

O carro-protótipo X1 desenvolvido pela equipe Red Bull Racing especialmente para o game. FOTO: DIVULGAÇÃO

Yamauchi assegurou que o lançamento do jogo é “só o começo”, já que sua equipe seguirá atualizando o conteúdo do game a cada mês.

A indústria automobilística tem consciência da repercussão do game e por isso grandes marcas de automóveis colaboram com a produtora para mostrar os últimos protótipos de seus carros no game.

A Red Bull Racing, por exemplo, colaborou com o estúdio para criar um carro de corrida que não se limita pelas normas das competições oficiais, o protótipo X1, exibido esta noite no Palácio de Cibeles, sede da câmara municipal de Madri.

Como o campeão do mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, estava ocupado desfrutando da sua recente premiação, o piloto espanhol Jaime Alguersuari foi encarregado de demonstrar o protótipo à imprensa europeia.

