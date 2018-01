Gran Turismo 5 vende 5;5 milhões de cópias - Link - Estadão

A Sony afirmou nesta sexta-feira, 10, que vendeu mais de 5,5 milhões de cópias do simulador de corridas de carros Gran Turismo 5 nos primeiros 12 dias de lançamento do título.

A companhia adiou duas vezes o lançamento do jogo, culpando dificuldades de produção, antes de colocar o produto no mercado no final de novembro.

As entregas da última versão do jogo elevam o total vendido pela franquia desde que o primeiro game da série foi lançado, em 1997, para 60 milhões de unidades, o que faz de Gran Turismo o game mais vendido da companhia.

A Sony tem meta de vender 15 milhões de unidades do PlayStation 3 e cerca de 195 milhões de unidades de jogos no ano até março de 2011.

/ Isabel Reynolds (REUTERS)