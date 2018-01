Gravadoras seguem Hollywood e processam Megaupload - Link - Estadão

Alemão Kim Dotcom recebe mais um processo pela criação do Megaupload, que fazia compartilhamento de arquivos. Alemão Kim Dotcom recebe mais um processo pela criação do Megaupload, que fazia compartilhamento de arquivos. FOTO: Reuters

NOVA YORK – Quatro gravadoras entraram com ações por infração de direitos autorais na quinta-feira contra o website de compartilhamento de arquivos Megaupload e seu fundador, Kim Dotcom, três dias depois que vários grandes estúdios fizeram o mesmo.

A ação diz que o Megaupload, Dotcom e outros acusados “participaram, encorajaram ativamente, e lucraram excessivamente com a maciça infração de direitos autorais de músicas”, segundo um comunicado da associação que representa as gravadoras nos Estados Unidos, a Recording Industry Association of America (RIAA, na sigla em inglês).

As autoras do processo são a Warner Music, uma unidade da Time Warner, a UMG Recordings e a Capital Records, unidades da Vivendi, a Sony Music Entertainment, uma unidade da Sony e todos os membros da RIAA. Elas alegam que o Megaupload gerou mais de US$ 175 milhões em lucros ilegais com a infração de direitos autorais enquanto ao mesmo tempo causaram “mais de US$ 500 milhões em prejuízo” para detentores de direitos autorais, segundo a ação.

As autoridades dos Estados Unidos, que fecharam o website em 2012, acusam o Megaupload de custar mais de US$ 500 milhões às gravadoras de música e aos estúdios de cinema ao encorajar usuários pagantes a armazenar e compartilhar materiais protegidos por direitos autorais, como filmes e séries de TV.

Dotcom diz que o Megaupload era meramente um depósito on-line e que não deve ser responsabilizado se o conteúdo armazenado foi obtido ilegalmente.

/ REUTERS