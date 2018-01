Gre-Nal na África do Sul - Link - Estadão

A Absolut Technologies filmou a final do Campeonato Gaúcho de 2010 em altíssima definição e irá transmiti-la em 3D na África do Sul. É uma preparação da empresa, que pretende transmitir os jogos da Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil, em 3D e altíssima definição para grandes auditórios. O formato de 4k tem uma qualidade oito vezes maior do que a de gravações feitas em HDTV. As imagens são captadas por uma câmera de 150 quilos e têm 8 milhões de pixels.