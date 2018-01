Greve na Foxconn de Jundiaí é encerrada - Link - Estadão

Assembleias eram feitas diariamente em frente à fábrica. FOTO: Divulgação/Fedmetalsp Assembleias eram feitas diariamente em frente à fábrica. FOTO: Divulgação/Fedmetalsp

SÃO PAULO – Uma semana depois do início da greve na Foxconn II, em Jundiaí, funcionários voltarão ao trabalho após acordo entre Sindicato dos Metalúrgicos e a empresa de Taiwan. A reunião de conciliação entre as partes foi mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. A fabricante de aparelhos Apple no Brasil acatou pedido de implementação completa de um plano de cargos e salários a todos os trabalhadores da Foxconn II, seguindo o que já havia sido feito na unidade I.

Segundo o diretor do Sindicato Evandro Oliveira Santos, Evandro Oliveira Santos, o cumprimento do acordo começa imediatamente, o que deve resultar na adequação de salários de 151 empregados até o fim deste mês de setembro.

No Tribunal, a empresa se comprometeu a pagar pelos dias de paralisação, desde que os funcionários trabalhassem, em troca, em dois sábados (20/9 e 4/10). A proposta não foi aceita pelos trabalhadores em assembleia realizada nesta quinta-feira, 18. A empresa voltou atrás e aceitou pagar pelo cinco dias de paralisação sem exigir contrapartidas.