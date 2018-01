Gritos de gol no Twitter - Link - Estadão

O Twitter tem visto um aumento gigantesco de tráfego durante os jogos da Copa do Mundo quando um gol é marcado. Embora o Twitter tenha uma média de 750 tweets por segundo durante um dia normal, houve um recorde de 2.940 tweets por segundo depois que o Japão marcou um gol em cima da seleção de Camarões na segunda-feira, 14.

Quase a mesma quantidade de tweets foi identificada depois que a seleção brasileira marcou o primeiro gol contra a Coréia do Norte na terça-feira. A mesma coisa ocorreu quando o México embatou por 1 a 1 com a África do Sul, o primeiro jogo da Copa, no dia 11.

O Twitter ainda deve anunciar os números da Copa de sexta-feira, 18, quando os Estados Unidos empataram com a Eslovênia por 2 a 2. É esperado que o empate tenha causado outra grande atividade no site.

O basquete, porém, ainda é maior do que o campeonato mundial de futebol. Na noite de quinta-feira, 17, quando os times Los Angeles Lakers e Boston Celtics se enfrentaram, a média de tweets subiu para 3,085 mensagens por segundo. A quantidade de usuários dos Estados Unidos — que são maioria no Twitter — pode explicar o alto número de tweets.

O enorme tráfego por causa da Copa do Mundo causou problemas ao Twitter nesta semana. O site está adiando os planos de reestruturar a sua rede até que o tsunami de mensagens da Copa tenha acabado.

(ASSOCIATED PRESS)