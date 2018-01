Groupon aguarda estabilidade das bolsas - Link - Estadão

Segundo agência Reuters, empresa de compras coletivas ainda espera esclarecer questões de órgão regulador dos EUA

SÃO FRANCISCO – O Groupon vai aguardar ao menos duas semanas antes de lançar a última fase de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos EUA, já que a companhia ainda precisa esclarecer algumas questões ao órgão regulador do mercado de capitais do país e o mercado acionário está muito volátil, disse uma fonte próxima do assunto nesta terça-feira, 6.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Groupon planeja ter suas ações negociadas publicamente entre a metade e o fim de setembro. Para conseguir cumprir esse cronograma não oficial, a companhia precisaria ter lançado um roadshow para atrair potenciais investidores nesta ou na próxima semana.

Um porta-voz do Groupon se recusou a comentar.

O Groupon fez um pedido de IPO, que poderia movimentar até US$ 750 milhões, em junho, quando o mercado acionário estava em condições melhores e menos voláteis.

Em tal ambiente, seria dificil fazer o primeiro IPO após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que ocorreu em 5 de setembro, afirmou a fonte.

Alguns membros do mercado questionaram o modo como o Groupon divulga suas informações financeiras, enquanto outros se preocupam com a desaceleração do rápido crescimento da companhia na América do Norte.

O presidente-executivo do Groupon, Andew Mason, enviou um comunicado a funcionários recentemente no qual criticou duramente a imprensa e Wall Street.

A companhia recebeu questionamentos da Securities Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos sobre o comunicado, afirmou o Wall Street Journal nesta terça-feira. Regulações limitam o que companhias podem dizer antes de um IPO.

/ REUTERS