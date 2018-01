Groupon dobra número de usuários - Link - Estadão

Site já acumula cerca de 115 milhões de usuários e, próximo a IPO, reve metodologia financeira de desempenho

O maior site de compras coletivas do mundo chegou em fevereiro à China. FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – O site de compras coletivas Groupon, que mais que dobrou o número de usuários este ano para 115 milhões, planeja abandonar o uso de uma controversa metodologia financeira que já foi considerada pela empresa como um bom indicador de desempenho, informaram duas fontes próximas do assunto.

O maior site de compras coletivas dos Estados Unidos, que se afasta cada vez mais da concorrente LivingSocial em número de membros, cedeu à pressão de investidores e não mais utilizará uma métrica chamada Lucro Operacional de Segmento Consolidado Ajustado (ACSOI, na sigla em inglês), disse uma fonte à Reuters.

O Groupon, prestes a realizar umas das mais esperadas ofertas iniciais de ações (IPO) do ano, planeja enviar na próxima semana um documento anexo ao seu prospecto de abertura de capital para atualizar seu desempenho, disseram as duas fontes.

O forte ritmo de crescimento da empresa será revelado nesse anexo e deve dar um impulso ao IPO da companhia, apesar de temores sobre a necessidade do Groupon de investir pesado para atrair novos usuários e também da preocupação de outra bolha da internet, a exemplo do que aconteceu no fim dos anos 1990.

“Há poucas oportunidades de crescimento na escala de companhias como o Groupon”, disse Lou Kerner, vice-presidente de pesquisa na Wedbush Securities. “É isso que muitos investidores têm procurado hoje em dia.”

Fundado em 2008, o Groupon fez um pedido de abertura de capital neste ano para levantar cerca de US$ 750 milhões na oferta. Em abril, uma fonte disse que a empresa pode captar até 1 bilhão de dólares, sendo avaliada entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões.

Neste ano, empresas online, como o site de redes sociais para profissionais LinkedIn, tiveram espetaculares entradas no mercado acionário, o que aumentou o interesse por possíveis ofertas do segmento, como Facebook e Twitter.

Mas há crescentes dúvidas em Wall Street sobre se a animação que cerca o segmento online atualmente é justificada diante da lembrança do colapso das empresas “pontocom” em 2001.

Esse cuidado pode ter levado alguns investidores a questionar o uso do ACSOI pelo Groupon, um método financeiro que exclui não apenas despesas de marketing, mas também o pagamento de compensação por meio de ações ou itens relacionados a aquisições.

No primeiro trimestre, o Groupon sofreu um prejuízo operacional de US$ 117 milhões, mas o ACSOI foi de quase US$ 82 milhões. Isso porque cerca de US$ 180 milhões em gastos com marketing online –mais 18 milhões de compensação a funcionários com ações– foram riscados do balanço.

No final de 2010, a companhia tinha 50,58 milhões de usuários. Esse número cresceu 64%, para 83,1 milhões, no final do primeiro trimestre. Desde 31 de março, o número de usuários avançou outros 38%, para 115 milhões.

A receita disparou para US$ 713 milhões no ano passado ante US$ 30 milhões em 2009. No primeiro trimestre deste ano apenas, o faturamento superou os US$ 644 milhões.

A maior parte do crescimento recente veio via expansão orgânica e não por aquisições, afirmou uma segunda fonte, citando que o Groupou não comprou muitas empresas ultimamente.

Apesar do alto nível de crescimento, alguns críticos continuam cautelosos sobre a entrada no negócio, essencialmente um site de descontos, que pode ser facilmente replicado por empresas iniciantes e por grandes nomes da internet. O Google já começou um serviço semelhante.

E apesar das companhia compartilhar do ambiente de redes sociais como a produtora de jogos Zynga, o Groupon precisa de recursos que outras empresas não previsam: uma grande equipe de vendas para atrair empresas interessadas e lidar com serviço a clientes.

O Groupon investiu muito para atrair usuários e gerar crescimento de faturamento. A empresa gastou US$ 208 milhões apenas em marketing durante o primeiro trimestre deste ano, ante US$ 4 milhões no mesmo período do ano passado.

“A chave é quanto dinheiro eles estão gastando por novo usuário e quanta receita eles estão gerando por usuário”, disse David Sinsky, do Yipit, empresa que acompanha o setor.

/Alistair Barr (Reuters)