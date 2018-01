Groupon estuda oferta pública de ações - Link - Estadão

O site de compras coletivas Groupon está considerando lançar uma oferta pública inicial de ações e atualmente negocia com banqueiros, disse o presidente da empresa, Andrew Mason.

—-

“Temos nos reunido com um grupo de banqueiros e estamos estudando se isso tem sentido para nós, mas ainda não tomamos nenhuma decisão”, disse Mason em uma entrevista em Munique.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que o Grupon está estudando lançar uma oferta de “tamanho significativo”. A CNBC reportou que a oferta poderia girar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Mason se negou a fazer comentários sobre o fato de o Groupon ter recentemente recebido uma oferta de aquisição do Google, de US$ 6 bilhões.

“Infelizmente se trata de uma especulação sobre a qual não posso fazer comentários”, disse. O Google agora está se preparando para lançar o seu próprio serviço de compras coletivas.

Com dois anos de existência, o Groupon recentemente recebeu um financiamento de US$ 950 milhões. Mason disse que o dinheiro será usado na expansão internacional da empresa.

/REUTERS