Groupon lança serviço de compras online a varejo - Link - Estadão

O Groupon lançou, nesta quarta-feira, 28, sua divisão de varejo online para usuários norte-americanos, a Groupon Goods, dando um passo para além do serviço de compras coletivas e competindo com líderes do segmento, como a Amazon.

O site de compras coletivas enviou e-mails para seletos clientes nesta quarta-feira, anunciando o Groupon Goods, com descontos para produtos como TVs de LED e máquinas de café.

“(A oferta) já está tendo bons resultados”, disse uma fonte próxima ao assunto. “O Groupon Goods é a novidade ao redor do Groupon e pode ter um impacto significativo na estratégia de crescimento da companhia”.

Na quarta-feira passada, o Groupon enviou e-mails de teste com descontos em produtos como óculos de sol Ray Ban, colchões e talheres, mas não anunciou o serviço como parte do Groupon Goods, disse a fonte.

A fonte também afirmou que o Groupon trouxe um de seus executivos mais importantes para liderar o Groupon Goods, Rajen Ruparell, que era da equipe internacional, co-fundador do Citydeal e diretor-executivo de sua equipe britânica.

