Groupon planeja campanha de fim de ano - Link - Estadão

O Groupon está tentando conquistar a maior fatia possível dos gastos dos consumidores na temporada de festas deste ano, depois de sua oferta pública inicial.

O Groupon lançou sua primeira campanha de festas, conhecida como Grouponicus, no final do ano passado, oferecendo descontos em 15 cidades dos Estados Unidos. Este ano, o Grouponicus abarcará 41 cidades dos Estados Unidos e Canadá, como Nova York, Los Angeles e Dallas.

Funcionários do Groupon celebram a oferta incial de ações (IPO), realizada no dia 4. FOTO: Mark Lennihan/AP

Em 2010, o Groupon se concentrou em vendas menores, mas este ano a companhia oferecerá descontos sobre itens de maior valor.

O Groupon planeja os chamados Epic Deals (descontos épicos), que serão oferecidos a partir de 15 de novembro. São experiências específicas, tais como uma viagem de volta ao mundo e uma aula de culinária e jantar com o chef Todd English.

O Groupon também planeja oferecer campanha nacional de descontos da cadeia de varejo American Apparel, além de descontos sobre itens como eletrônicos e produtos para exercícios físicos.

“Aprendemos muito com nossa experiência do ano passado”, disse Aaron Cooper, vice-presidente de presentes do Groupon.

O principal negócio da empresa –oferecer grandes descontos em serviços e produtos locais, sobre os quais racha o faturamento com os comerciantes envolvidos– foi criticado durante o tortuoso percurso da companhia até a abertura de seu capital, semanas atrás.

A empresa conseguiu realizar sua oferta pública inicial, obtendo 700 milhões de dólares em capital com o lançamento de ações que estimavam seu valor de mercado em cerca de 15 bilhões de dólares. Caso a temporada de festas seja positiva para a companhia, isso pode ajudar suas ações a manter o valor em seus primeiros e cruciais meses como empresa de capital aberto.

Outra mudança é que as ofertas de festas da campanha Grouponicus agora mostrarão o valor do serviço nos vales dados como presentes, e não o preço pago por eles.

“No começo da temporada de festas, o Groupon pode ser usado para pessoas que desejam dar presentes, e isso pode beneficiar seus números”, disse Fred Moran, analista da Benchmark Co.

