Groupon pode ter oferta de ações recorde - Link - Estadão

O Groupon, site de compras coletivas que vem crescendo rapidamente nos Estados Unidos, recebeu autorização para realizar uma oferta de ações que pode levantar até US$ 950 milhões — o que representaria a maior capitalização obtida por uma empresa desde a Pixar, em 1995.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No pedido de oferta, a companhia afirma que pretende alcançar o preço de US$ 31,59 por ação.

Com isso, o valor de mercado do Groupon ficaria entre US$ 6,4 bilhões e US$ 7,8 bilhões, dependendo do número de ações emitidas, segundo a empresa de pesquisas VC Experts.

Os usuários do Groupon, cuja receita anual deve ficar entre US$ 500 milhões e US$ 2 bilhões, recebem emails diários com anúncios de descontos para diversos produtos e serviços, que podem ser adquiridos via cupons.

A companhia afirmou ainda que os papéis serão automaticamente convertidos em ações ordinárias caso a empresa realize uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo comunicado.

A movimentação para captar recursos ocorre um mês após rumores de que o Groupon estaria negociando sua venda para o Google por cerca de US$ 6 bilhões.

Apontado no mercado como a empresa de internet iniciante de crescimento mais rápido na história, o Groupon tem entre seus patrocinadores a Digital Sky Technologies, que integra o time de investidores do Facebook.

/JIM FINKLE (REUTERS)