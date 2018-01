Groupon quer desenvolver site de venda de ingressos - Link - Estadão

O maior site de compras coletivas dos Estados Unidos, o Groupon, fez uma parceria com a Live Nation para lançar um novo site de compras na internet que venderá ingressos para shows, peças de teatro e outros eventos ao vivo com preços mais baratos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Live Nation Entertainment, criada pela combinação da promotora de shows Live Nation e pela Ticketmaster Entertainment, produz mais de 20 mil shows anualmente para mais de 2 mil artistas e bandas como Rihanna e Def Leppard.

O novo site, GrouponLive, cujo lançamento deve ser paralelo ao início da temporada de shows do verão no Hemisfério Norte, será uma ferramenta local para os eventos da Live Nation e clientes de seu negócio de vendas de ingressos, a Ticketmaster, afirmaram as empresas em um comunicado.

As companhias não revelaram termos financeiros do acordo.

“Nosso sucesso é baseado na venda de ingressos e no preenchimento dos assentos dos shows, e o GrouponLive nos dá outra plataforma para atingir essa meta”, afirmou o presidente-executivo da Live Nation, Michael Rapino.

O Groupon, cuja oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) poderia avaliar a companhia em cerca de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões, é líder no competitivo mercado de compras coletivas.

O número de usuários da companhia se expandiu de 3 milhões para 50 milhões em 500 cidades e 40 países ao longo de 2010.

/ REUTERS