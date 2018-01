Groupon reduz estimativa de arrecadação em IPO - Link - Estadão

Empresa deve abrir seu capital na bolsa na semana que vem

NOVA YORK/SÃO FRANCISCO – O Groupon está reduzindo o tamanho da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) que está prestes a realizar, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia anunciou em junho a meta de levantar US$ 750 milhões na operação, mas agora planeja um valor menor, embora não significantemente inferior, disse uma das fontes. Outra fonte afirmou que o Groupon agora estima US$ 500 milhões.

A oferta, que deve ser equivalente a 5% do valor de mercado da companhia, avaliará a maior empresa de cupons de desconto em entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões, segundo uma terceira fonte.

Na quarta-feira, 19, três fontes familiarizadas com a situação disseram que o Groupon planejava lançar o IPO na próxima semana.

/ Clare Baldwin e Alistair Barr (REUTERS)