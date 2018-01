Groupon tem prejuízo dobrado - Link - Estadão

A gigante das compras coletivas contratou, o crescimento desacelerou e o prejuízo dobrou nesse segundo trimestre

SÃO FRANCISCO – O prejuízo do Groupon no segundo trimestre mais que dobrou, depois que a empresa contratou mais de mil funcionários novos. No mesmo período, entretanto, a companhia de cupons de desconto via internet reduziu seus custos de marketing.

O faturamento do Groupon subiu a US$ 878 milhões no segundo trimestre, ante US$ 644,7 milhões no primeiro trimestre e US$ 87,3 milhões no mesmo período em 2010.

Os números mostram que o ritmo de crescimento da companhia desacelerou. A receita cresceu 36% no segundo trimestre, enquanto no primeiro havia saltado 63%.

O prejuízo líquido do período foi de US$ 102,7 milhões, em linha com o do primeiro trimestre e mais que o dobro dos US$ 36,8 milhões apurados no segundo trimestre de 2010.

Em junho, o Groupon entrou com registro para levantar US$ 750 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). A decisão revelou uma empresa em rápido crescimento, mas deficitária. Alguns analistas questionaram o modelo de negócios vulnerável à concorrência de empresas como o Google e que depende de uma equipe de vendas grande e dispendiosa para formar parcerias com o comércio e cuidar do atendimento ao consumidor.

Alguns analistas se preocupam com a possibilidade de que a empresa tenha de continuar gastando muito dinheiro para atrair e reter consumidores.

Os custos com marketing caíram para US$ 170,5 milhões no segundo trimestre. O Groupon investiu US$ 208 milhões no primeiro trimestre, ante US$ 4 milhões em igual período em 2010.

Já o número de assinantes saltou de 83,1 milhões no primeiro para 115,7 milhões no segundo trimestre, informou a empresa, confirmando números divulgados pela Reuters na semana passada.

O Groupon informou ainda que 40% de seus assinantes na América do Norte são obtidos por divulgação boca a boca, sugerindo que a companhia não precisa investir tanto em marketing para atrair usuários.

