Groupon testa sistema para competir com PayPal - Link - Estadão

Novo sistema permite que vendedores aceitem cartões de crédito, podendo baixar preços

SÃO FRANCISCO – O Groupon está testando um sistema de pagamento que permite aos vendedores aceitarem cartões de crédito, o que diminuiria os preços, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Isso coloca o maior site de compras coletivas do mundo em competição direta com o PayPal, do eBay, e com o Square, em que a Visa tem uma participação.

O Groupon começou em 2008 oferecendo grandes descontos em bens e serviços locais. No entanto, o presidente-executivo Andrew Mason e o vice-presidente financeiro Jason Child tinham planos de tornar a companhia um “sistema operacional” para o comércio local, como Mason recentemente revelou.

Apesar de analistas de Wall Street terem recebido os planos do Groupon com ceticismo, a companhia recentemente apresentou uma nova gama de produtos e serviços para vendedores locais, incluindo um sistema de agendamento e um programa de fidelização.

O novo sistema de pagamento do Groupon vem com um Apple iPod Touch e um adaptador na parte posterior para o vendedor passar o cartão de crédito, disseram as fontes, que pediram anonimato porque o serviço ainda está nas fases iniciais de teste com alguns vendedores.

PayPal, Square e outras companhias de pagamento VeriFone Systems oferecem um acessório para plugar em aparelhos como iPhones e iPads.

O Groupon, no entanto, testa um aparelho de encaixar em todo o aparelho porque o modelo das concorrentes pode se soltar, segundo as fontes.

A companhia quer cobrar taxas que sejam competitivas com as de PayPal e Square, mas ainda não concluiu uma estrutura de tarifas, acrescentaram as pessoas. Um porta-voz do Groupon se negou a comentar o assunto.

/ Reuters