Groupon vai virar Google? - Link - Estadão

A empresa de ofertas de compras coletivas Groupon está considerando uma oferta de aquisição por parte do Google, segundo o blog All Things Digital nesta sexta, 19.

Ambas empresas estão conversando sobre um negócio que pode envolver mais de US$ 3 bilhões, de acordo com o blog, com informações reveladas por fontes anônimas.

O Groupon é uma empresa com sede em Chicago que não tem ações na bolsa e começou a operar há dois anos.

A empresa, que envia e-mail com mais de 200 ofertas diariamente, está presente em 250 cidades da América do Norte (e também em 41 locais no Brasil).

As compras são ativadas quando um número mínimo de pessoas realizam o pagamento, o que dá a possibilidade de negociar grandes descontos em lojas e serviços locais.

“Não há nada que tenhamos que comentar. São rumores”, disse a porta-voz da empresa, Julie Mossler.

Um porta-voz do Google disse que não comenta rumores ou especulações.

Segundo uma outra reportagem da Bloomberg nesta sexta, o Groupon está decidindo por uma nova rodada para levantar capital.

Em agosto, o Groupon havia dito à agência Reuters que já havia atraído o interesse de grandes empresas de tecnologia.

