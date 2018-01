Grupo de hackers por trás do WannaCry ameaça vazar novas falhas de segurança - Link - Estadão

Symantec/Reuters Tela do WannaCry, ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores no final de maio

Um grupo de hackers que divulgou ferramentas que, segundo especialistas em segurança, podem ter sido roubadas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), disse nesta terça-feira, 31, que planeja vender em julho um novo lote de códigos roubados.

As informações seriam vendidas para consumidores dispostos a pagar mais de US$ 22 mil, e poderiam ser usadas para gerar novos ataques como o WannaCry, que afetou 300 mil computadores no último dia 12 de maio.

O grupo autodenominado Shadow Brokers disse em um anúncio na internet que ainda não determinou quais arquivos estarão na coleção. Anteriormente, afirmaram ter acesso a ferramentas para hackear dispositivos móveis na web e no sistema operacional Windows 10, da Microsoft, além de navegadores de internet e roteadores de rede.

Não está claro se o Shadow Brokers atualmente possui essas ferramentas.

Pesquisadores de segurança cibernética pediram que a ameaça seja levada a sério depois que o grupo divulgou um conjunto de ferramentas da NSA em abril, incluindo uma usada para lançar o vírus WannaCry, responsável pelo ataque cibernético global do início de maio.

Não se sabe quem está por trás do Shadow Brokers, mas alguns especialistas acreditam que o grupo está ligado ao governo russo, trabalhando para prejudicar os Estados Unidos.

A NSA e a Microsoft não comentaram o caso, mas a companhia disse anteriormente que estava ciente das afirmações do Shadow Brokers de que tinha ferramentas para hackerar o Windows 10 e acrescentou que sua equipe estava monitorando ameaças cibernéticas emergentes.