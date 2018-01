Grupo derruba site da polícia britânica - Link - Estadão

??? O Lulz Sec, que assumiu a autoria do ataque, é o responsável por derrubar sites da FBI, CIA e Sony

LONDRES – Hackers derrubaram temporariamente um site da agência da polícia britânica Serious Organised Crime Agency (Soca), que combate o crime organizado na Grã-Bretanha e no exterior.

O Lulz Security, grupo de hackers ativistas que afirma ter derrubado o site da Soca nesta segunda-feira, 20, atacou uma longa lista de sites governamentais e corporativos nos últimos meses. Como nos outros casos, é provável que um ataque de negação de serviço tenha ocorrido, por meio do qual os hackers bombardeiam o site com tantas mensagens que ele fica fora do ar.

“Estamos cientes das alegações de que o site da Soca foi atacado. O cenário não está claro neste momento, mas estamos investigando o assunto com nosso provedor de serviço”, disse o porta-voz da Soca Richard Sellors.

O Lulz também invadiu um site do Senado dos Estados Unidos e assumiu responsabilidade por tirar do ar temporariamente o site público da CIA.

A palavra “Lulz” deriva da expressão “laugh out loud”, ou “rindo alto”.

O grupo convocou seus seguidores a invadir e causar dano a sites governamentais.

“A maior prioridade é roubar e vazar quaisquer informações classificadas como governamentais, inclusive trocas de e-mails e documentos. Os maiores alvos são bancos e outros estabelecimentos de alto nível”, afirmou o Lulz em comunicado no domingo.

/ Georgina Prodhan (Reuters)