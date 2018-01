Grupo rouba 450 mil contas do Yahoo - Link - Estadão

Intitulados ‘D33DS Company’ expôs na rede detalhes de 450 mil contas e senhas roubados de um servidor

CINGAPURA – Um grupo até então desconhecido publicou na internet os detalhes de 450 mil contas e senhas que diz ter roubado de um servidor do Yahoo.

O site de notícias de tecnologia Ars Technica afirmou que o grupo, que se denomina D33DS Company, invadiu um subdomínio não identificado do Yahoo e conseguiu detalhes de contas não criptografados.

Um porta-voz do Yahoo em Cingapura não quis comentar o assunto.

O site no qual os hackers originalmente fizeram o anúncio, o d33ds.co, não estava mais disponível nesta quinta-feira e tinha sido registrado em fevereiro.

O site CNET noticiou que os hackers estavam afirmando que a invasão tinha o objetivo de ser “um alerta e não uma ameaça” e que a segurança do Yahoo era fraca.

