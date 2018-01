Grupos de mídia impressa se aliam para se adaptarem aos novos tempos - Link - Estadão

Futuro de jornais e revistas passa pelas crianças

Coincidência ou não, nesta semana, uma pesquisa da Forrester Research apontou que quase 80% dos usuários de internet dos EUA e Canadá não pagaria para acessar sites de jornais e revistas online. Entre o restante, a grande maioria está interessada em assinaturas e apenas um pequeno número de leitores (3%) se interessa por micropagamentos. A aliança anunciada nesta semana está concentrada no conteúdo de jornais e revistas, mas eles não descartam a distribuição no futuro de livros ou histórias em quadrinhos.

Os detalhes do acordo, no entanto, não foram esmiuçados. Não se sabe, por exemplo, o valor do investimento que vai ser feito pelas empresas. “Quando os sofisticados e-books em cores chegarem ao mercado, precisaremos ter uma aplicação ou experiência que seja atrativa para os leitores”, disse John Squires, gerente provisório do projeto.

