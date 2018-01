'GTA: San Andreas' volta para smartphones - Link - Estadão

Sucesso dos videogames é relançado para iOS; Android e Windows Phone terão versões na próxima semana

SÃO PAULO – Os fãs de Grand Theft Auto tem mais um motivo para comemorar o ano de 2013.

Depois do lançamento estrondoso de GTA V, o novo jogo da franquia, que faturou US$ 1 bilhão em apenas um dia, a Rockstar Games, responsável pela marca, lançou nesta quinta-feira, 12, uma versão especial para dispositivos móveis de GTA: San Andreas, um dos games de maior sucesso do título.

A novidade já havia sido anunciada há cerca de duas semanas, e agora GTA: San Andreas está disponível por US$ 7 na App Store americana, com versões em várias línguas, mas sem português. De acordo com a Rockstar, o jogo foi adaptado para a dinâmica touchscreen, além de ter ganho mais detalhes em sua parte gráfica.

Semana que vem, chegam as versões para Android e Windows Phone do game, que é ambientado na década de 1990 e, em sua história, vendeu mais de 21 milhões de unidades para PlayStation 2, Xbox e PC.

Na época de lançamento, o jogo provocou polêmica com o caso “Hot Coffee”, nome de uma modificação que poderia ser baixada para o jogo.

Com ela, era possível ter acesso a um mini-jogo que simulava uma relação sexual, o que fez com que “GTA: San Andreas” tivesse sua classificação modificada de “apenas para maiores de 17 anos” para “apenas adultos” nos EUA, além de receber uma série de processos. Em uma atualização, a Rockstar acabou por remover o código que permitia o acesso à modificação do jogo.