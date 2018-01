GTalk e Twitter ficam fora do ar nesta quinta - Link - Estadão

Instabilidade deixa o bate-papo do Google fora do ar por quase 5 horas; Twitter segue com problemas para alguns usuários

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 26, o Gtalk, bate-papo do Google, sofreu instabilidade em todo o mundo desde o início da manhã.

A empresa confirmou o problema às 7h40min (horário de Brasília) na página de detalhes do serviço. Às 12h25, publicou uma atualização dizendo que “o problema com o Google Talk já devia estar resolvido”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos sua paciência. Tenha certeza de que a confiabilidade do sistema é uma prioridade do Google e estamos fazendo melhorias contínuas para tornar os nossos sistemas melhores”, dizia o comunicado.

Apesar de o serviço parecer funcionar normalmente quando o usuário se conectava ao Gmail, ao tentar mandar mensagens e fazer ligações, os comandos não eram realizados. Usuários que ainda estiverem enfrentando problemas com o GTalk devem contatar o Google pela Central de Ajuda.

Twitter

O Twitter também apresentou instabilidade nesta quinta-feira, 27, e fica fora do ar para alguns usuários em todo o mundo. Para outros, o site funciona, mas com lentidão. Ao tentar acessar o site, uma mensagem diz que “O Twitter está sobrecarregado”. Não é possível twittar ou ler tweets de usuários”.

Segundo o site Twitter Status, onde a empresa publica avisos sobre os problemas da rede social, o serviço segue fora do ar desde as 12h50 de hoje (horário de Brasília), embora a natureza do problema não tenha sido especificada. Uma mensagem diz: ”Usuários podem ter problemas para acessar o Twitter. Nossos engenheiros estão trabalhando para resolver o problema”. Não há previsão de quando o site voltará integralmente ao ar.

É a segunda vez em cinco semanas que a rede social fica fora do ar. O episódio de junho reacendeu temores de que o Twitter pode enfrentar novamente problemas de estabilidade, mesmo após a empresa afirmar que melhorou de forma significativa sua infraestrutura. A companhia culpou um “bug em cascata” pelo erro.

Com os Jogos Olímpicos, é esperado um aumento sem precedentes no tráfego da rede social, assim como em outros sites. Na final do Campeonato Europeu, usuários dispararam mais de 15 mil tweets por segundo, estabelecendo um recorde de tráfego com tema esportivo.

O presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo, que tem focado em melhorar a lucratividade do serviço e atrair anunciantes, disse no mês passado que o Twitter tem 140 milhões de usuários ativos, que enviam 400 milhões de tweets diariamente.

/Com informações da Reuters

—-

Leia mais:

• Twitter fica fora do ar nesta quinta

• Como saber se um site está fora do ar?