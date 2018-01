Gtalk para Android ganha chamadas de voz e vídeo - Link - Estadão

O Google deu uma rasteira no Skype. O aplicativo do Google Talk para Android agora vai fazer chamadas de voz e vídeo para os contatos do serviço de mensagem instantânea do Google. O anúncio foi feito nesta quinta, 28, no blog da empresa dedicado às iniciativas do Google para celulares, mas o rumor sobre a novidade já circulava desde o início da semana.

Quem tiver o aplicativo, vai fazer ligações de voz e vídeo — assim como no aplicativo do Skype — para os amigos que também usam o serviço pela internet, usando a rede 3G ou conexões Wi-Fi. Segundo o Google, mesmo que os amigos estejam conectados só no computador, é possível iniciar uma conversa de vídeo ou voz pelo celular, desde que o telefone seja compatível com a nova ferramenta.

A novidade é para poucos. O novo aplicativo do Gtalk vem junto com a atualização de software do Android nos celulares Nexus S (que não é vendido no Brasil). Essa atualização para o Android 2.3.4 vai ser liberada “nas próximas semanas”, segundo o Google. Só depois disso o novo Gtalk chega aos aparelhos que usam versões 2.3 ou superior, isto é, 2,7% dos aparelhos com o sistema do Google.

A restrição provocou comentários no próprio post com críticas ao Google. Um usuário escreveu: “Muito idiota lançar essa atualização dentro do firmware em vez de atualizar via Market. Todo mundo que tem o Froyo (Android 2.2, usado por 63,9% dos usuários) ou mesmo versões antigas do Gingerbread (Android 2.3) ficou de fora!”.