Guia de complementos: Copy Link Text - Link - Estadão

Agora é a vez de falar no meu complemento favorito para Firefox: o Copy Link Text, também conhecido como CoLT. O CoLT é um plugin bem pequeno e simples, mas extremamente funcional. Ele ajuda a copiar automaticamente o texto e a URL de um link, já formatados como você preferir.

Um exemplo prático: você quer postar no Twitter um link que encontrou por aí. Clicando com o botão direito do mouse em cima do link e selecionando ‘Copiar texto do link e destino como‘ seguido de ‘Texto puro‘ (1), você joga na área de transferência tanto a URL do link copiado, quanto o texto linkado (2) – economizando tempo e digitação. Entenda melhor na imagem abaixo:

Você ainda pode copiar o link já no formato HTML, como código para ser colado em um post de blog, por exemplo. Também é possível editar as possibilidades de formato, definindo como URL e texto do link devem aparecer ao serem colados.

O CoLT é uma extensão do Firefox, mas o Google Chrome possui um complemento em sua galeria que tem funcionamento razoavelmente parecido: é o Create Link. A maior diferença é que o Create Link só funciona para URLs que você já está visitando – em vez de ser executado pelo menu do botão direito do mouse, funciona através de um botão ao lado da barra de endereços. Veja abaixo:

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/1812

No Chrome: https://chrome.google.com/extensions/detail/gcmghdmnkfdbncmnmlkkglmnnhagajbm