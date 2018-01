Guia de complementos: Greasemonkey - Link - Estadão

O Greasemonkey é uma das mais tradicionais extensões do Firefox, e por funcionar sob uma lógica bastante simples, já foi adaptada para todos os principais navegadores. O Greasemonkey serve para fazer pequenas alterações em sites visitados frequentemente, através de scripts com código CSS.

O CSS é a folha de estilo da página, que define coisas desde o tamanho da página até a cor dos links. Com os incrementos do Greasemonkey nesse CSS, conseguimos alterar os elementos da página – de acordo, claro, com os scripts que você tem instalados e ativados no seu navegador.

Os scripts são os mais variados possíveis, é podemos encontrar desde ferramentas que reposicionam a janela de vídeo do YouTube, até lentes de zoom para as miniaturas de imagens do Flickr e Facebook. Tem até script para ajudar a gerenciar sua fazendinha no FarmVille, ou para modificar a forma como o Google mostra os resultados de busca.

A opção de instalar scripts em CSS para modificar páginas é nativa no Google Chrome, bastando clicar no botão de instalação e autorizar o script na barra que aparece na parte inferior do navegador.

Safari e Internet Explorer contam com versões alternativas do Greasemonkey – mas como os scripts usam a mesma linguagem, o CSS, a maioria deles é compatível com todos os navegadores. Apesar da instalação e funcionamento não serem idênticos, são parecidos e seguem os mesmos princípios básicos.

Para achar um script que satisfaça suas necessidades, o principal repositório da web é o UserScripts.org.

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/748

No Internet Explorer: http://www.gm4ie.com/