Guia prático do LinkedIn - Link - Estadão

Letícia Bragaglia

Arvind Raian, vice-presidente de operações internacionais do LinkedIn:

Por que vocês decidiram investir na adaptação do LinkedIn para o português?

Tínhamos um milhão de membros no Brasil, mas sabíamos que para crescer aqui a tradução era necessária. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil é um dos países em que crescemos mais rapidamente. Estamos aqui também porque companhias e profissionais de todo o mundo pediram. Eles querem encontrar profissionais e oportunidades de negócios no Brasil. Por isso, a tradução ajuda não só os brasileiros, mas membros do LinkedIn do mundo todo.

A rede tem a intenção de abrir escritório no Brasil?

Estamos examinando isso de perto, vendo como as coisas se desenvolvem enquanto avaliamos os nossos próximos passos.

Nos Estados Unidos, metade das grandes empresas procura candidatos no site. Qual é a expectativa, nesse sentido, em relação ao mercado brasileiro?

As empresas brasileiras já estão fazendo isso. Se você conversar com os recrutadores verá que eles também estão usando o LinkedIn para encontrar profissionais talentosos. Também oferecemos ferramentas específicas para que as empresas encontrem as pessoas certas.

Que tipo de conselhos você daria para que os usuários do LinkedIn aproveitem as ferramentas do site?

Recomendamos algumas coisas. Em primeiro lugar, faça um perfil bem completo. Se você fizer isso, você estará mostrando ao mercado a sua identidade profissional de forma fiel. Ficará mais fácil também para as pessoas lhe encontrarem. Porque pessoas do mundo inteiro consultam o LinkedIn em busca de empregados. Tendo um perfil completo você será mais facilmente encontrado. E as pessoas lhe passarão contatos que achem úteis para você. Em segundo lugar, estabeleça bons contatos. Porque assim você terá uma rede de conexões poderosa. Recomendamos que os usuários só mantenham contato com pessoas que realmente conheçam, pois o LinkedIn é uma rede de confiança. Também recomendamos que os usuários tenham pelo menos 35 contatos adicionados a seus perfis. É a partir desse número que o LinkedIn realmente se torna importante e agrega valor à vida profissional dos usuários. Existem mais de 500 mil grupos no LinkedIn, nos quais as pessoas colaboram entre si e conversam sobre assuntos profissionais. Muitos destes grupos são locais. Existem centenas de grupos apenas em São Paulo. Mas a maioria desses grupos é global. Porque os assuntos que eles abordam são universais e não dependem de localização geográfica. Por isso, a terceira recomendação, portanto, é participar. E a última dica é usar o LinkedIn para fazer pesquisas. Você terá ótimas ideias investigando as companhias. O site pode ser bastante útil para deixar o usuário bem informado.

Você acha que o LinkedIn pode ser, no futuro, comprado por outra companhia?

O LinkedIn é uma empresa de sucesso, que deu lucro nos últimos três anos. Estamos crescendo rapidamente e estamos entusiasmados com a empresa que estamos construindo. Estamos tentando estabelecer um negócio lucrativo a longo prazo.

