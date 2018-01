Guinness lança edição especial de games - Link - Estadão

É a sexta edição do tradicional livro de recordes dedicada exclusivamente ao universo dos games

FOTO: James Ellerker/Divulgação

SÃO PAULO – O norte-americano Brett Martin é o dono da maior acervo de memorabília de videogames do mundo. Sua coleção, com mais de oito mil peças, lhe custou mais de US$ 100 mil e muito tempo de pesquisa no eBay, uma dedicação de 12 anos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Martin é um dos personagens da sexta edição da Guinness World Records Gamer’s edition, versão do tradicional guia de recordes dedicada ao mundo dos videogames.

Na edição, o colecionador divide espaço com o criador da menor máquina de arcade do mundo, o garoto de 15 anos que fez 189 gols em uma partida de FIFA e um senhor de 85 anos que fez 14 mil jogos perfeitos no Wii Sports Bowling.

Veja o vídeo: