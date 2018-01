Guy Kawasaki: Pense fora da curva"" - Link - Estadão

Nesta terça, o investidor Guy Kawasaki falou a uma plateia de empresários, jornalistas, blogueiros e publicitários em São Paulo. Guy veio ao Brasil para a estreia de uma plataforma interativa da LG, o LG Life’s Good Labs, que convida usuários no Facebook a interagirem e enviarem ideias para a empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Kawasaki foi funcionário da Apple nos anos 80, quando fez parte da equipe que desenvolveu e lançou o Macintosh, e depois em 1995. Hoje, além de blogueiro, ele é um venture capitalist no Vale do Silício. “Minha vida é receber empresários tentando me convencer de que o negócio deles é revolucionário”, ele disse.

O investidor falou sobre “A Arte de Inovar”. Bem-humorado, ele discorreu sobre os dez passos que alguém tem que dar para ser capaz de inovar com sucesso — coisas como “nade contra a correnteza”, explicando que é necessário insistir em uma ideia mesmo que o senso comum diga que ela não valha à pena, e “deixe as coisas acontecerem”, querendo dizer que é o consumidor e o curso das coisas que definem o posicionamento do produto.

‘Todas as grandes inovações foram feitas por empresas que decidiram sair da curva’, disse Kawasaki em São Paulo. FOTO: Werther Santana/AE

“Não sei o que seria da Apple se o mercado editorial não tivesse resolvido usar aquele editor de planilhas para diagramar. Se o público lhe diz que seu editor de planilhas é um ótimo diagramador, pegue o dinheiro e transforme-o em um diagramador!”, disse.

“É preciso pensar fora da curva. Todas as grandes inovações foram feitas por empresas que decidiram sair da curva tradicional. Nos EUA, por exemplo, para vender gelo cortavam grandes blocos de gelo. Alguém que fosse esperto compraria mais um cavalo para transportar os blocos, ou mais uma serra elétrica. Mas quem pensou fora da curva foi aquele que começou a congelar água para vender”, disse.

Por fim, Guy reforçou que nenhuma grande inovação foi feita com o intuito de ganhar dinheiro. “É preciso ter vontade de fazer algo que tenha significado. De melhorar o mundo. Nennhum negócio feito estritamente para ganhar dinheiro nunca deu certo – mas se você tiver um propósito maior, o dinheiro virá automaticamente”, concluiu.