GVT foca em velocidade maior - Link - Estadão

O presidente da GVT, Amos Genish, anunciou nesta terça-feira, 26, a nova estratégia da empresa de venda de velocidade mínima de 5 megabits por segundo (Mbps) ao preço de R$ 49,90, a partir do mês que vem. Segundo ele, os atuais clientes que hoje têm pacotes com velocidade inferior serão enquadrados automaticamente nesta nova modalidade. O executivo destacou também que a partir de novembro, o pacote com velocidade de 15 Mbps será o carro-chefe da empresa. E em 2012 o pacote de 35 Mbps será ofertado a um “preço muito acessível”.

“A renovação do nosso portfólio faz parte da estratégia de liderar o segmento de multisserviço no Brasil com a oferta de conteúdo, interatividade e serviços gerenciados sobre banda larga”, afirma Genish. Atualmente, mais de 60% dos clientes da empresa navegam a 10 Mbps ou mais. Com as alterações no portfólio, a expectativa é aumentar ainda mais a adesão dos clientes às velocidades de 15 Mbps e acima.

Este ano, a velocidade média da base da empresa deve alcançar 8,4 Mbps em dezembro e até 2012 o número deverá mais do que dobrar, atingindo 19,7 Mbps. “Temos a rede de telecomunicações mais moderna do País e uma estrutura de custos super enxuta que permite avançar com a estratégia de oferecer mais velocidade com os melhores preços”, explica o presidente da GVT. O executivo também anunciou que nas próximas cidades de presença, onde a rede da GVT está em construção, haverá ainda mais fibra óptica e a capacidade atingirá até 200 Mbps para clientes residenciais.

Interior paulista

A GVT também informou nesta terça que lançará suas operações de telefonia fixa e banda larga em Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo, na próxima quinta-feira. A empresa, que atua em Jundiaí e Sorocaba desde julho, prepara sua entrada na capital do Estado para o próximo ano.

“Queremos ser a melhor operadora do Brasil, e não a maior”, afirmou Amos Genish, presidente da GVT, durante o evento Futurecom, em São Paulo. “Esse prazer (de ser a maior) deixarei para os meus colegas.”

Genish falou logo depois de Antonio Carlos Valente, presidente do Grupo Telefônica no Brasil, que destacou, durante a sua palestra, que a Telefônica se tornou o maior grupo de telecomunicações do País com a compra da participação da Portugal Telecom na Vivo. A Telefônica disputou com a Vivendi o controle da GVT, no ano passado, mas a operadora brasileira acabou ficando com os franceses.

“O mercado de São Paulo já é extremamente competitivo”, afirmou Valente, sobre a entrada da GVT no Estado. “A GVT é somente um competidor a mais.” Ele reconheceu, no entanto, que está adequando suas ofertas nas cidades em que a concorrente já chegou.

/ Karla Mendes e Renato Cruz (AGÊNCIA ESTADO)

* Atualizada às 17h09