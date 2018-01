GVT inicia operações em 13 novas cidades - Link - Estadão

Serviço de banda larga e telefonia da empresa é inaugurado em novas cidades de SP, BA, GO, RS, CE e SC

SÃO PAULO – A operadora GVT, do grupo francês Vivendi, iniciou operações de telefonia fixa e banda larga em 13 novas cidades em seis Estados, com investimentos de R$ 100 milhões, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira, 1º.

As novas cidades atendidas serão Mauá e Votorantim (SP), Feira de Santana, Camaçari, Alagoinhas e Simões Filho (BA), Cidade Ocidental, Luziânia e Senador Canedo (GO) e Estância Velha (RS), Caucaia e Maracanaú (CE), Biguaçu (SC).

Na quarta-feira, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BDNES) aprovou um financiamento de R$ 1,18 bilhão para a operadora de telefonia GVT, do grupo francês Vivendi, visando financiar investimentos no triênio 2011-2013.

