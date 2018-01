GVT negocia para ter TV paga no Brasil - Link - Estadão

Parceria da empresa com o provedor EchoStar quer aproveitar aumento da demanda no País com a Copa e a Olimpíada

PARIS – A GVT, unidade brasileira da empresa de mídia francesa Vivendi e o provedor de serviços de satélite EchoStar iniciaram negociações para criar um serviço de TV por assinatura em conjunto no Brasil.

A GVT e a EchoStar visam posicionar a sua joint venture no futuro como líder no mercado brasileiro de TV por assinatura, que além de ter um crescimento potencial, será beneficiado pelo aumento da demanda em função de dois eventos mundiais importantes: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

O objetivo é oferecer um serviço nacional baseado em IPTV e satélite exclusivo de alta potência para proporcionar qualidade e confiabilidade para os consumidores.

O negócio está sujeito à execução dos contratos definitivos e todas as aprovações corporativas e governamentais.

A joint venture será sediada no Brasil, gerida pela GVT e se beneficiará da forte posição de mercado da GVT combinada com a experiência da EchoStar em tecnologia de satélite e de vídeo e suas licenças brasileiras. As duas empresas não divulgaram qual seria a participação de cada uma delas no empreendimento.

