Há 25 anos; nascia o vírus - Link - Estadão

Há 25 anos; nascia o vírus

No dia 10 de novembro de 1984, o então estudante de ciência da computação Fred Cohen, da Universidade do Sul da Califórnia, desenvolvia o primeiro programa malicioso com capacidade de auto-replicação. Em uma experimento em sala de aula, Cohen demonstrou que não existia um algoritmo capaz de detectar todas as infecções em um computador, o que ele provaria em uma tese publicada quatro anos depois.

10/11/2009 | 16h19

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo