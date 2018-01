Hackatão começa às 0h, veja lista de inscritos - Link - Estadão

Evento promove uso da tecnologia para incentivar a transparência dos dados públicos; confirme a sua participação na lista atualizada

SÃO PAULO – No próximo sábado, 23, o Grupo Estado promoverá o primeiro hackathon organizado por um veículo de comunicação no Brasil, em parceria com a Casa de Cultura Digital. As inscrições acabaram nesta terça-feira, 19, e os nomes dos inscritos estão listados abaixo.

Quem se inscreveu deve confirmar a participação pelo endereço: http://migre.me/9zGtT.

—-

O evento reunirá repórteres, editores, designers, diagramadores, ilustradores, programadores e estudantes de jornalismo, para analisar bases de dados públicos e criar soluções e aplicações digitais e práticas para esses dados.

O encontro dura 24 horas com início na madrugada de sexta para sábado, às 0h. As atividades acontecem na sede do jornal O Estado de S. Paulo, no bairro do Limão, em São Paulo.

O termo “hackathon” é uma contração de “hacker” e “marathon” (maratona, em inglês) e designa literalmente isso: uma maratona de programação.

Durante o encontro, times formados no próprio dia escolherão temas de utilidade pública e passarão o tempo programando para entender melhor e tentar encontrar soluções para problemas da cidade e do País.

Um exemplo de solução obtida da colaboração entre jornalistas e programadores é o Basômetro, primeiro projeto do Estadão Dados, que mede a influência da base do governo nas votações dos parlamentares – e dá novos entendimentos sobre a dinâmica política.

Outros projetos do tipo podem surgir – e a maratona é o melhor lugar para concretizar essas ideias.

Serviço

Onde: Entrada por duas portarias: Av. Prof Celestino Bourroul, 100 e Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55. No bairro do Limão, em São Paulo.

Quando: De sábado (23), às 0h, a domingo (24), às 0h.

Como chegar:

De ônibus: Atenção: Apenas os participantes inscritos poderão pegar o ônibus fretado. Horários: na sexta-feira, a partir do metrô Barra Funda, haverá ônibus saindo da plataforma de fretados (logo abaixo dos caixas eletrônicos) nos seguintes horários: 19:30; 20:30; 21:15; 21:30; 22:00 e 22:45. De carro: o BF Estacionamento (Av. Eng. Caetano Álvares, 348 ) tem convênio com o Grupo Estado e cobrará R$ 5 (por 12 horas) para clientes com documento de cobrança carimbado pelos funcionários da portaria do Estadão.

Como voltar:

De ônibus: retorno no sábado às 16:10, 16:45, 17:30, 18:20, 19:15, 20:20, 21:25 e 22:30.

O que comer: Haverá lanche e café. Na região, há uma praça de alimentação dentro do Carrefour (em frente ao jornal) e outros restaurantes ao lado.

Infraestrutura: Acesso Wi-Fi durante todo o evento. Os participantes devem trazer as próprias máquinas e é indicado que também tragam adaptadores de tomada, caso seus equipamentos usem o padrão americano ou o novo padrão brasileiro.

VEJA A LISTA DOS INSCRITOS:

Adolfo Eloy

Alexandre Gonçalves

Aline Akemi Goto

Amanda Rossi

Ana Lethicia Maezano

Ana Paula Fernandes

Ana Paula Marinho

Anderson Santiago da Silva

Andre Luiz da Silva

Andreia Kumpera

André Brentel Fontenelle de Araujo

André Cabette Fábio

André Spigariol

Antonio Carlos Alonso Vera Jr.

Arlindo Flavio da Conceição

Artur Louback Lopes

Aurelio Bonoldi

Beatriz Grance

Bruno Ferrari Guide

Bruno Fonseca

Bruno Lupion

Bruno Matarazzo Durú

Caio Carvalho

Caio Luis Vitullo

Camilla Dourado

Camilla Perez

Camilo Pereda

Carlos Emmanuel Bezerra Alves

Carlos Gustavo Xavier

Carlos Henrique Romano

Carlos Lordelo

Carlucio

Carolina Esquilante Melo

Cassiano Polesi

Celina Gilge Moreira de Oliveira

Celso Singo Aramaki

Claudia Maria de Lima

Claudio A. Colaço

Cleidiane Farias Tavares

Cristiane Luiz Santos Ferreira

Cristiane Nascimento

Daniel Barzilay

Daniel Bramatti

Daniel Perestrelo Vicente

Daniel Telles Marques

Daniela B. Silva

David Alves

Demoulidor Ciberdemocrático

Diego Rabatone Oliveira

Diego Ramos

Diego Sieg

Dirceu Pauka

Douglas Benedito Donizeti dos Santos

Duke

Eder Freire

Eduardo Asta

Eduardo Martini

Eduardo Noronha

Evandro Ruiz

Evandro Zanatta

Fabio Carlos Pereira

Fabio Knobloch de Andrade

Fabio Rodrigues Da Silva

Fabio Soares

Felipe Augusto Nogueira

Felipe Frazao

Felipe Machado

Felipe Silva Barboza

Fernanda del Vigna

Fernanda Domingues

Fernando Cymbaluk Couri

Fernando Gallo

Fernando Morgado Leitao

Fernando Ramos

Flávia Marinho

Flávia Regina Soares Fernandes

Francisco Matelli Matulovic

Francisco W. Sampaio Barbosa

Gabriel Gianordoli

Gabriel Teixeira da Silva

Gabriel Toueg

Gerlado Campos De Silva Filho

Gianlucca Funari

Giovanna Mazzeo Sacco

Giseane Aparecida Rodrigues Martins

Gleison Alves

Grimaldo Fogar

Heloise Fruchi

Henrique Novaes

Hercules Monteiro

Hiba (sem sobrenome indicado)

Hugo Lopes Tavares

Iana Chan

Ingrid Poliany de Araujo Silva

IreneAsato Ruiz

Isabela Damasceno Bolzani

Isabella Maria dos Santos Oliveira Rosa

Isabelle Pereira do Santos

Jamile Santana

Jaqueline Lima

Jayson de Paiva Freitas

Jessica A. J. Silva

Jonas Abreu

Jose Roberto de Toledo

Julia Martin da Cruz

Julia Rabetti Giannella

Julimária emanuelle Dutra da Silva

Julio Cesar da Costa Barros

Júlio Boaro

Júnia Maria Antônio Brasil

Kaell Alencar

Kaluan Boarini Bernardo

Klederson Bueno

Laury Bueno

Leandro Facchinetti

Leandro de Araujo Teixeira

Leonardo Barrea

Leonardo Henrique Cezar

Leonardo Lins

Leonilio Rodrigues de Sousa

Letícia Cardoso

Lilian Dayane Mota Gomes

Lilian Venturini

Lucas Ruas

Luis Antônio Fernandes

Luis Leao

Luiz Guilherme Gerbelli e Ligia Tuon

Luiz Sergio Nacinovic

Lukas Kenji

Marcel Medeiros

Marcelo Godoy

Marco Lima

Marcos Nagamura

Marcos Paulo Silva

Maria Christina Mendes Caldeira

Mariana Haubert de Freitas

Marina Salles Teixeira

Marlon Wagner Fabri

Melcon Moraes

Miguel Vilaça

Murilo Prestes

Nadia Ramirez

Nathália Acre

Natália de Oliveira Ramos

Nessa Guedes

Osvaldo Martini Filho

Otávio Ikeda

Patricia Cornils

Paulo Alves de Lima

Paulo Markun

Paulo Saldaña

Pedro Gabriel

Pedro Markun

Piero Locatelli

Rafael Rodrigues Ventrella

Rafael Silveira Gloria

Rafael Souza Moraes

Raphael Duprat

Raphael Silvestre Molesim

Raquel Brandão Inácio

Renan da Silva Pinheiro

Renato Rebelo de Moraes

Ricardo Borelli

Ricardo Rossetto Della Corte Guimarães Pacheco

Richard Melo da Silva

Roberto Machado de Campos Neto

Roberto Michel Soares de Oliveira

Rodrigo (sem sobrenome indicado)

Rodrigo Burgarelli

Rogério da Rocha Rodrigues

Rosana Vianna

Roxana Loreto Varela Sepulveda

Roxanne Huber

Rômulo Guimarães

Rômulo Martins

Samir Carecho

Sarah Costa Schmidt

Shinsuke Oliva Suzuki

Srwpm

Stephani Pires Scatolini

Suelen Goularte Carvalho

Tatiana Aoki

Tcha-Tcho

Thalita Chargel

Thalita Freitas

Thamiris Cristina Gaspar da Silva

Thiago Augusto de Medeiros Gomes

Thiago Moura Sawada

Thiago Vaz Berto

Tiago Cardieri

Tomás Silveira Fernandes

Vanessa Magdaleno

Vinicius Hana

Vinicius Kairalla Di Giorge

Vitor Branco Baptista dos Santos

Weber Temoteo

Wesley Seidel Carvalho

Willian Gonçalves

William Torrico

Yuri Lima