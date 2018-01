Hacker alega ter desbloqueado PS3 - Link - Estadão

George Hotz, o hacker de 18 anos responsável pelo desbloqueio dos iPhones de segunda geração, anunciou em seu twitter que conseguiu, depois de mais de 3 anos de tentativas, romper o esquema de proteção do PlayStation 3.

Em seu blog, Hotz explica que, apesar de ter sido um enorme avanço, ainda está longe de conseguir uma forma viável de fazer o PS3 rodar código compilado pela comunidade de programadores. Ou, como muita gente espera, para o console rodar jogos piratas, baixados e gravados dentro de um HD externo…

O mais curioso, ele agradece pessoalmente George Kharrat, do site iPhone Mod Brasil, pelo PS3 que foi utilizado no estudo do código.

Segundo Hotz, o esquema de proteção do console é baseado em uma solução composta de hardware e software, sendo a parte de software a mais complexa de ser quebrada.

O sistema de proteção lembra bastante o utilizado pelo PSP, que pode ser desbloqueado com a substituição da BIOS do console para que jogos piratas e software não-oficial sejam utilizados.

Muita gente já divulgou informes falsos sobre o desbloqueio do PS3, mas Hotz conquistou uma enorme credibilidade ao deixar toda a comunidade hacker internacional para trás ao conseguir desenvolver o exploit JailBreak para o iPhone.

(Com informações de Destructoid e iHackintosh)