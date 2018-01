Hacker aponta falha de segurança no iPhone - Link - Estadão

Problema é considerado ‘sério’ e possibilitaria alteração do remetente de uma mensagem

SÃO PAULO – Um hacker francês anunciou a descoberta de uma falha no aplicativo de SMS do iPhone. Segundo o hacker, conhecido como pod2g, o problema possibilitaria a alteração do remetente de uma mensagem. No lugar do autor verdadeiro, o usuário mal-intencionado poderia colocar o nome de uma instituição financeira ou de um serviço de cobrança.

—-

A alteração pode ser feita numa seção chamada UDH (User Data Headr) que faz parte da carga do texto. Como a operação é feita diretamente dentro do aplicativo, não consegue ser detecada pela Apple, diferentemente de um malware que não passaria no controle da App Store.

Escrevendo em seu blog, Pod2G classificou a falha de “séria”. Segundo ele, “a falha existe desde o começo da implementação do SMS no iPhone. Ela ainda está lá no beta 4 do [sistema operacional] iOS 6″. E completou, negritando o texto: “Apple: por favor conserte antes do lançamento final”.

Aparentemente, o iPhone é um dos poucos smartphones vulneráveis ao problema.

O hacker oferece como recomendação final: “Nunca acredite de cara em qualquer SMS recebido no seu iPhone”.