Hacker britânico é acusado de bloquear site da CIA - Link - Estadão

Suporto hacker do LulzSec compareceu a um tribunal em Londres para responder a essa e outras acusações

LONRES – Um suposto hacker britânico compareceu nesta sexta-feira, 16, a um tribunal de Londres para responder às acusações de ter bloqueado os sites da CIA (agência de inteligência americana) e da Agência Britânica contra o Crime Organizado (Soca, na sigla em inglês).

—-

Ryan Ackroyd, de 25 anos, enfrenta ainda acusações por tentar invadir de maneira ilícita o sistema do Serviço Nacional de Saúde britânico e da News Internacional, a empresa responsável pelo jornal The Sun e pelo extinto tabloide dominical The News of the World.

Segundo as acusações, o suposto hacker fazia parte do grupo LulzSec, que lançou diversos ataques pela internet nos últimos meses.

Além de Ackroyd, outros três jovens enfrentam as mesmas acusações: Jake Davis, de 18 anos; Ryan Cleary, de 19, e um menor de 17 anos.

A promotoria alega que os quatro acusados conspiraram para lançar um ataque de “negação de serviço” aos sites, com o qual supostamente derrubaram seus servidores mediante pedidos maciços de acesso feitos de múltiplas origens.

O grupo também é acusado de dirigir esses ataques contra os computadores de empresas tecnológicas como a japonesa Sony e a americana Bethesda.

Howard Riddle, magistrado do Tribunal londrino de Westminster, confirmou a liberdade condicional de Ackroyd até a próxima audiência do caso, marcada para 11 de maio na Corte de Southwark.

Enquanto a sentença não for ditada, o suposto hacker não tem permissão para acessar a internet, nem pode possuir qualquer dispositivo que se conecte à rede.

/ EFE