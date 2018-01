Hacker coloca Google Maps no iOS 6 - Link - Estadão

Método para realizar o ‘truque’ não foi divulgado por ainda ser considerado falho

SÃO PAULO – O Google Maps ainda não chegou oficialmente ao iOS 6, mas um hacker conseguiu burlar esse detalhe. Pelo menos é o que mostrou o engenheiro e ‘hacker de iOS’ Ryan Petrich em seu Twitter através de um vídeo.

A maneira como ele fez isso não foi divulgada, mas Petrich explicou que conseguiu fazer a versão do aplicativo do Google para o iOS 5.1 rodar em um iPhone 3GS, atualizado para o iOS6.

O programador acrescentou que o processo pode ser falho e por isso resolveu não torná-lo público ainda. Mais para frente, ele poderá ser divulgado.

No site de Petrich, é possível ver uma série de outros hacks feitos por ele para outras versões do iOS.

