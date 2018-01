Hacker condenado por expor falha da AT&T é solto nos EUA - Link - Estadão

‘Weev’ foi condenado a 41 meses e cumpriu apenas 13. FOTO: ‘Weev’ foi condenado a 41 meses e cumpriu apenas 13. FOTO: Pinguino/Flickr

SÃO PAULO – Andrew “Weev” Auernheimer é um hacker conhecido por debochar das suas “vítimas”. A última, porém, foi a operadora americana AT&T e a coisa não acabou bem para ele. Weev descobriu uma brecha na segurança da empresa que permitia ter acesso a dados de clientes que tivessem um iPad da operadora e contou o fato a um jornalista da Gawker, que teve acesso a uma lista de e-mails de 114 mil clientes da operadora por meio do hacker.

Em março de 2013, Weev foi preso, enquadrado na Lei de Fraudes e Abusos de Computador (CFAA) – a mesma que sentenciou Aaron Swartz a 50 anos –, e condenado a cumprir 41 meses de prisão. Na época, a Electronic Frontier Foundation defendeu Weev, alegando que o hacker apenas havia mostrado “que uma empresa falhou em proteger os dados dos usuários” e “suas ações não haviam prejudicado ninguém”. Na última sexta, após 13 semanas na prisão, Weev foi solto.

A decisão original dizia que os crimes se deram em New Jersey. Uma corte de apelação, no entanto, reverteu a situação ao provar que nenhum computador foi violado naquele Estado. O hacker estava no Arkansas, acessando servidores no Texas e em Georgia. Como não pode ser acusado do mesmo crime duas vezes, Weev não deve voltar aos tribunais tão cedo.