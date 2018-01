Hacker devolve Linux ao PS3 - Link - Estadão

A Sony, no final de março, anunciou uma nova atualização poucos dias após o hacker George Hotz, que ganhou fama mundial ao conseguir destravar os iPhones, ter conseguido explorar uma brecha no sistema de proteção da Sony usando a opção de rodar Linux pelo console como porta de entrada.

Segundo a Sony, essa atualização era importante para aumentar a segurança o PS3.

Pouco depois, GeoHotz anunciou em seu blog uma forma de devolver o Linux ao PS3. O vídeo que ele postou vale mais que mil palavras:

O simples fato da compatibilidade ser devolvida sem nenhum uso de programação pesada mostra que é questão de tempo, e pouco tempo, pelas palavras do próprio Hotz, para o PS3 começar a aceitar rodar software que não foi autorizado pela Sony, feito por programadores amadores. Eis o caminho aberto para o console rodar jogos piratas.

No PSP foi exatamente assim. Ele começou totalmente blindado contra a pirataria, mas depois que saiu o primeiro destravamento baseado na modificação do firmware do sistema, a Sony não conseguiu mais impedir. Virou um jogo de gato e rato: para cada nova atualização do PSP, os hackers lançavam um novo hack que destravava o portátil.

Resta saber como a Sony evitará que o PS3 vá pelo mesmo caminho.