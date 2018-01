Hacker invade blog do Palácio do Planalto - Link - Estadão

Hacker deixa mensagem protestando contra a corrupção e pedindo a aprovação da Lei Ficha Limpa

SÃO PAULO – Um hacker invadiu, na madrugada desta quinta-feira, 13, o blog do Palácio do Planalto. O autor da invasão identifica-se como “@DonR4UL, o hacker beleza”.

O invasor postou no site uma foto onde manifestantes aparecem realizando um ato contra a corrupção – um dos vários ocorridos na quarta-feira, 12 em algumas capitais, após os protestos terem sido agendados via redes sociais – acompanhada da seguinte frase: “POLITICO DEVE SER ÍNTEGRO, INCORRUPTÍVEL ! FICHA LIMPA JÁ! VOTO ABERTO NO CONGRESSO”.

No começo da manhã, a página estava fora do ar, mas a situação já foi normalizada. A identidade do hacker ainda é desconhecida.

