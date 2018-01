Hacker pegará três anos de prisão - Link - Estadão

‘Weev’ revelou uma falha de segurança que atingiu 114 mil clientes da AT&T, nos EUA

SÃO PAULO – Conhecido pelo estilo debochado e por mostrar falhas de seguranças em sistemas, o hacker americano Andrew Auernheimer acabou de ser condenado. Ele pegará três anos de prisão e terá de pagar US$ 73 mil por acessar base de dados da operadora de telecomunicações AT&T e baixar uma lista com os dados dos assinantes da empresa no iPad.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Auernheimer, conhecido como Weev, é figura controversa. Ele participa de grupos engraçadinhos e é um membro da Goatse Securuty, organização que se dedica a descobrir vulnerabilidades em sistemas e sites. Também foi o responsável por liderar a trollagem coletiva contra a desenvolvedora de games Kathy Sierra – depois de várias ameaças, ela se desligou completamente da internet.

Mas o motivo de sua prisão foi o caso da gigante telefônica AT&T. Weev conseguiu os e-mails de 114 mil clientes da empresa que tinham o iPad da AT&T. Ele explicou o processo em detalhes no blog: todos os dados foram conseguidos de um servidor público sem senha, acessível a qualquer pessoa na internet. Não houve invasão, segundo ele. A única pessoa que teve acesso à base de dados foi um jornalista do Gawker, Ryan Tate, que divulgou o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO

Weev foi enquadrado no mesmo crime que Aaron Swartz: Computer Fraud and Abuse Act, a lei americana que define crimes na internet. Aaron poderia pegar até 50 anos de prisão por baixar milhões de arquivos acadêmicos e suicidou-se em janeiro, enquanto seu caso corria na justiça.

A morte de Aaron serviu para iniciar uma discussão sobre a lei americana, considerada vaga demais. Várias entidades e advogados defendem que Weev não cometeu crime algum – apenas explorou e divulgou uma falha de segurança. A Eletronic Frontier Foundation, por exemplo, já entrou no caso. “Weev enfrentará mais de três anos na prisão porque ele mostrou que uma empresa falhou em proteger os dados dos usuários, mesmo que suas ações não tenham prejudicado ninguém”, disse Marcia Hofmann, advogada da EFF, defendendo a reforma da lei no Congresso americano.